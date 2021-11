Da Reynolds a Perez: idee giallorosse per Sinisa

Per il Bologna l'obiettivo in vista del mercato di gennaio è l'esterno destro di centrocampo. I prossimi incontri con Roma e Fiorentina potrebbero rappresentare anche snodi di mercato. In casa giallorossa non trova spazio Bryan Reynolds, che potrebbe essere in uscita a gennaio. In quel ruolo il Bologna valuta anche Zappa e Bereszynski. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica della squadra di Mihajlovic alla fine del girone d'andata e anche dalle uscite.

In attacco spunta anche la pista Carles Perez, ex Barça ed ora alla Roma: lo spagnolo ha un ingaggio di circa 2 milioni di euro che rappresenta un ostacolo. Ma col contributo del club giallorosso potrebbe non essere impossibile un'operazione in prestito con riscatto e con prolungamento del contratto per spalmare l'ingaggio, ammesso che il ragazzo accetti la destinazione.

(Il Resto del Carlino)