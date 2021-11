Cristante spera nel rientro: stamattina il tampone decisivo

Josè Mourinho attende, la giornata di oggi potrebbe portare una buona notizia: Bryan Cristante e Gonzalo Villar effettueranno in mattinata un nuovo tampone per il Coronavirus, dopo la positività registrata la scorsa settimana. Se il test dovesse dare esito negativo, i due potrebbero prendere parte alla sfida di domani contro il Torino. Un dettaglio non da poco vista l'emergenza a centrocampo con cui fa i conti la Roma. L'ex Milan, in caso di negativizzazione, potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto contro la squadra di Juric.

L'altra soluzione potrebbe essere quella rappresentata da Darboe, in una linea mediana con Pellegrini e Mkhitaryan. Improbabile che la scelta ricada invece su Diawara.

(corsport)