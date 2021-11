Cristante e Villar positivi: dieci giorni out

IL TEMPO (E. ZOTTI) - A complicare i piani di José Mourinho ci mancava soltanto il Coronavirus. L'ultimo ciclo di tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori giallorossi infatti ha riservato un'amara sorpresa per lo Special One: Bryan Cristante e Gonzalo Villar - entrambi vaccinati - sono risultati positivi ad un doppio tampone. Per loro sono scattati immediatamente i dieci giorni di isolamento domiciliare previsti dal protocollo anti-Covid.

Una tegola per il tecnico portoghese che dovrà fare a meno di uno dei suoi fedelissimi nel match di questa sera con il Genoa. Nei piani di Mou, Cristante avrebbe dovuto giocare nella difesa a tre insieme a Mancini e Ibanez, mentre Villar era una delle opzioni per affiancare Veretout in mediana. A meno di 24 ore dalla gara di Marassi invece il tecnico si è ritrovato a dover studiare una formazione inedita. Una volta rientrata dalla trasferta di Genova, la squadra seguirà il protocollo casa-lavoro-casa per i sette giorni successivi.