Covid: allo stadio solo con il super green pass

Dopo un periodo di capienza al 75% e mentre si era in attesa della possibilità di riempire lo stadio al 100%, arriva una novità per tutti i tifosi di calcio italiani. Il Covid avanza e quindi anche la paura per la quarta ondata. Per questo motivo Palazzo Chigi accelera verso il nuovo decreto: chi non si vaccina non potrà andare allo stadio. Non sarà possibile neanche andare al cinema, al teatro o al ristorante.

Il certificato verde diventerà un "super green pass": non si otterrà più con il tampone, ma solo con vaccino o guarigione dal Covid. L'unico nodo da sciogliere è se le nuove regole scatteranno con una regione in zona gialla o arancione o se debbano valere anche in zona bianca.

(Corriere.it)

