Cori a Kessie e insulti a Ibra: chiusa la Sud (pena sospesa)

Squalifica con sospensiva per la Curva Sud dopo il razzismo manifestato con i cori contri Ibrahimovic e Kessie, in occasione della partita contro il Milan: questo il verdetto della Procura Federale, che in sostanza sospende la pena per la parte più calda del tifo della Roma per un anno - in caso di reiterazione le giornate di squalifica saranno però 2 -. Prima volta che una sanzione del genere viene emanata, in Italia, dopo la riapertura degli stadi. E questo primato non piace certo alla società giallorossa, da sempre in prima linea contro le discriminazioni.

10mila euro di ammenda, poi, per il comportamento di Josè Mourinho, per aver tenuto nei confronti dell'arbitro un atteggiamento ironico e irrispettoso.

40mila tifosi attesi all'Olimpico per Roma-Bodo: per l'occasione il club ha dato disponibilità alla Regione Lazio ad invitare operatori sanitari.

(Il Messaggero)