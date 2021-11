Conta chi segna. Sul resto valgono le parole di Totò

Da sempre e per sempre, c’è un solo modo per vincere le partite: segnare un gol più degli avversari. [...] L’unica cosa veramente bella è vincere la partita. Come riuscirci è un accessorio, l’essenza è segnare più dell’avversario. Chi segna di più ha sempre ragione. E merita il successo. [...] La Roma contro il Torino ha scelto di far giocare l’avversario e ha vinto la partita. [...] Una Roma al sapore di Mou. Cinica e spietata, si è detto. Dimenticando di metterci pure intelligente, però. Perché se non usi la testa, non porti mai a casa la vittoria. [...]

Sarà un caso, ma da quando non è più stato abbandonato laggiù al suo destino, Tammy Abraham ha cominciato a fare la differenza. Alla faccia di quella porzione di critica che dopo la doppietta allo Zorya si era affrettata a sottolineare più due suoi vistosi errori sotto porta che le due reti. Come se il demerito contasse più del merito. Come se un gol sbagliato valesse più di uno segnato. Totò avrebbe detto: ma mi faccia il piacere... (La Repubblica - M. Ferretti)