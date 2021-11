Cibi scaduti nei freezer dello stadio, Gerla nei guai

La cucina è di quelle rinomate. Firmata «Gerla 1927», un nome che in città è sinonimo di ristorazione di eccellenza e qualità. Pasticceria e gastronomia, a iniziare dalle torte, certo. E non solo. Ma i carabinieri del Nas, durante un blitz il 22 ottobre in via Filadelfia, allo stadio Olimpico Grande Torino, il giorno della partita Torino-Genoa, hanno riscontrato diverse irregolarità: cibo scaduto e non etichettato. Irregolarità, elencate dai militari dai Nas negli appunti e nelle relazioni finite sul tavolo del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, che fanno a pugni con uno dei marchi simbolo della ristorazione piemontese. E il presidente di «Gerla 1927», Roberto Munnia è stato denunciato.

Gli inquirenti gli contestano la detenzione per la somministrazione ai clienti di alimenti in cattivo stato di conservazione. Tra le tante location con l’elegante marchio - dalla storica caffetteria e orangerie di corso Vittorio sino al ristorante La Pista sul tetto del Lingotto e a Platti, locale simbolo della Torino sabauda rilevato da Munnia - c’è anche il servizio ristorazione per il Torino Fc. Allo stadio Olimpico Grande Torino, Gerla si occupa del catering delle aree hospitality con un menù che accompagna la visione delle partite casalinghe dei granata. E cura anche i bar e i vari punti ristoro all’interno della struttura. [...]

