Chance Zaniolo: un passo avanti

Nicolò Zaniolo si scalda perché domani tornerà titolare nel match di Conference League contro lo Zorya e giocherà probabilmente in attacco al fianco di Abraham. Lo stesso Mourinho lo aveva rivelato: "Lo vedrete giovedì o domenica. O giovedì e domenica". Poi aveva aggiunto: "Deve adattarsi in questo momento di difficoltà della squadra. Vale per lui, come per Carles Perez ed El Shaarawy".

Ad oggi Mourinho non lo ritiene indispensabile per la squadra, ma lo giudica un campione per il futuro. Dopo tutti gli attestati di stima, nel corso dei mesi l'entusiasmo iniziale è un po' scemato anche a causa del cambio di modulo. Zaniolo si sente sacrificato sulla fascia destra, mentre per l'allenatore in quel ruolo può rendere al massimo perché al centro c'è Pellegrini.

Contro lo Zorya proverà una posizione inedita, quella di seconda punta atipica, ricoprendo lo stesso compito che Mourinho ha assegnato nelle ultime partite a Shomurodov. Questa settimana sarà fondamentale per il futuro del calciatore e sta a lui riprendersi il posto anche in vista del match di campionato di domenica contro il Torino.

(corsport)