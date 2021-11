Centrocampo in emergenza: c'è Darboe in pole

L'emergenza in casa Roma in vista del match contro il Torino è aumentata, soprattutto a centrocampo. Nel match di domenica non ci saranno i due titolarissimi, ovvero Cristante e Veretout. Il primo è risultato positivo al coronavirus e dovrebbe rientrare la prossima settimana così come Villar (anche lui positivo), mentre il secondo è squalificato.

Mourinho dovrebbe utilizzare nuovamente il 3-5-2, che diventa 3-4-1-2 quando Mkhitaryan avanza. "La rosa non è stata costruita per giocare con questo modulo" - ha ammesso l'allenatore, ma ad oggi appare difficile cambiare, soprattutto quando si vince e si domina una partita a livello territoriale come accaduto a Marassi.

Il nome più caldo è quello di Darboe, che dovrebbe occupare uno dei due posti lasciati liberi dai titolari. A Mourinho piace questo giocatore e lo sta coccolando insieme a Felix. In questa stagione il centrocampista del Gambia ha giocato solo una partita in campionato, quando disputò 64 minuti contro l'Empoli ad inizio ottobre. In rosa c'è anche Diawara ma al momento parte più indietro.

Non è da escludere anche la possibilità di vedere in campo Bove, entrato nel finale di gara contro il Genoa. Nasce come mezzala, ma in Primavera ha giocato spesso da mediano nella parte finale dello scorso campionato.

Karsdorp ed El Shaarawy vanno verso la conferma sulle fasce, così come Abraham in attacco. Shomurodov invece potrebbe partire dalla panchina per far spazio a Zaniolo, mentre Felix sembra indirizzato verso la panchina per poi entrare a gara in corso.

(corsport)