Carboni: "Roma? Problemi di tattica e di errori individuali"

GASPORT - L'ex difensore della Roma, Amedeo Carboni, ha rilasciato una breve intervista al quotidiano sportivo in cui ha analizzato il momento dei giallorossi:

Come mai la Roma non è ancora una squadra che si difende bene come invece tipico del credo di Mou?

«Bella domanda, sembra non esserci una spiegazione logica. Non credo sia un problema di difesa e basta, ma di tutta la squadra perché la prima difesa parte dalle punte. Probabilmente quando non hai i difensori più forti al mondo, che sono quattro o cinque, è inevitabile che ci sia anche un problema tattico. Ci vuole tempo per far sì che tutto funzioni».

[...]