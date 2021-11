Caos arbitri. A Trigoria sono stanchi dei continui errori

Lo sfogo a Sky Sport del general manager Tiago Pinto: "Non posso nascondere che in queste 11 partite ci sono state situazioni in cui la Roma è stata chiaramente danneggiata". Da una parta c'è la rabbia della Roma, dall'altra l'irritazione dell'Aia, ma le due posizioni coincidono: il designatore arbitrale Rocchi ha fermato Maresca per l'arbitraggio di Roma-Milan, dando indirettamente ragione al club giallorosso. La bocciatura potrebbe portare a uno stop fino a dicembre: a inchiodare l'arbitro, il rigore fischiato al Milan, il mancato penalty assegnato ai giallorossi per il fallo su Pellegrini, i cartellini distribuiti a vanvera e il var usato male. Il general manager della Roma ha poi presentato la lista degli episodi: il rosso a Pellegrini contro l'Udinese, che gli è costato il derby, il mancato rigore su Zaniolo nel match contro la Lazio, il mancato rigore fischiato nel contrato Kjaer-Pellegrini (giudicato da rigore nel match tra Inter e Juventus), il gol tolto ad Abraham contro la Juventus. La Roma è quarta, ma preoccupa il blackout negli scontri diretti. Pinto ha anche allontanato gli alibi: "non vogliamo nascondere i nostri difetti e quello che dobbiamo migliorare, ma bisogna riflettere su questi criteri arbitrali per non perdere credibilità. In Italia nessuno li capisce, sono diversi da quelli della Champions e degli altri campionati".

(Il Messaggero)