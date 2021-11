Giallorosse in casa contro la Fiorentina

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile torna al Tre Fontane. Alle 14.30 le ragazze di Spugna scendono in campo contro la Fiorentina (diretta Timvision e La7) a caccia del terzo successo consecutivo dopo le vittorie con Verona e Sassuolo. Le giallorosse sono quarte in classifica con 7 punti di vantaggio sulle toscane, il tecnico giallorosso però non sottovaluta il match: «Continuità è la parola d'ordine di questo periodo. Le nostre avversarie non stanno benissimo ma è sempre la Fiorentina e ha giocatrici importanti».