Battuto il Bologna in 10 la Primavera va in fuga

Sulle tribune del Di Bartolomei c'erano Mourinho, Tiago Pinto e Felix a seguire la Primavera di Alberto De Rossi, che con la vittoria per 3-1 sul Bologna è andata in fuga. I giallorossi hanno allungato a +7 sulle inseguitrici dopo nove giornate. Per la Primavera ieri sono andati in gol Ndiaye, Satriano e Volpato, per il Bologna aveva invece segnato il gol del momentaneo pareggio con Stivanello.

Nella Roma Femminile si registrano invece due positività: si tratta della giovane Alice Corelli e del capitano Elisa Bartoli, che era stata anche convocata in Nazionale per il match contro la Svizzera.

(Corsera)