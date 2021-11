Assenti tutti i terzini sinistri. In difesa è un rebus

La Roma è andata a Venezia senza tutti i terzini sinistri: oltre Spinazzola e Vina, sarà out anche Calafiori, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Mourinho dovrà adattare qualcuno in quel ruolo e ieri in conferenza ha detto: "abbiamo tre opzioni, Mancini giocherà, poi ci sono Kumbulla, Cristante e Ibanez. Magari deciderò di giocare con Ibanez centrale e Tripi: neanche lui è un terzino, ma ha cultura tattica ed è abituato a giocare con noi in quel ruolo".

Difficile, più probabile che al centro vada Kumbulla o di nuovo Cristante. Oggi la coperta della Roma è però molto corta e l'arretramento dell'ex giocatore dell'Atalanta aprirebbe un buco al fianco di Veretout, visto che Darboe non è stato convocato: Villar o Diawara, sempre che Moourinho non abbassi Pellegrini, in quel caso alle spalle di Abraham andrebbe Mkhitaryan, con El Shaarawy o Felix a sinistra e Zaniolo a destra.

