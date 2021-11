Arbitri quasi trasparenti: Giannoccaro spiegherà le decisioni ai club

Alla fine è ancora Josè Mourinho a dettare i tempi del calcio italiano: da quando lo Special One ha sollevato il problema degli arbitri sembra che un po'tutti lo abbiano seguito. E il primo effetto delle polemiche sarà quello dell'istituzione di un intermediario: sarà l'ex arbitro Antonio Giannoccaro a fare da raccordo tra l'Aia e i club per conto della Federcalcio, attese a brevissimo novità in tal senso.

Ma non è tutto: c'è la volontà di istituire un appuntamento, il lunedì o il martedì, in cui spiegare un paio di episodi arbitrali in maniera didattica. E l'idea sarebbe ancora più ambiziosa: permettere al pubblico di sentire le discussioni tra arbitro e Var nel corso di una decisione chiave. Difficile che possa accadere in diretta, più immaginabile che succeda a posteriori.

(La Repubblica)