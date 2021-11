Ancora cori razzisti indaga la procura. Maresca punito

La Roma zoppica tra polemiche arbitrali, l'ormai consolidata incapacità di vincere gli scontri diretti e la grana dei cori di discriminazione razziale indirizzati a Ibrahimovic. La procura federale ha acquisito le registrazioni del coro discriminatorio e nelle prossime ore l'episodio arriverà al giudice sportivo: probabile una multa, difficile una chiusura del settore dal momento in cui il club ha collaborato. Questa però non è l'unica grana di casa Roma: Mourinho e i Friedkin sono infuriati per l'arbitraggio di Maresca, che è stato bocciato da Rocchi e che probabilmente riceverà uno stop. L'andamento negativo nei big match però non può essere spiegato soltanto dalle sviste arbitrali: dalla stagione 2018/19, sono 18 le sconfitte (15 pareggi e 6 vittorie) contro le squadre della parte alta della classifica. Dopo il match con il Milan Mourinho ha detto: "meglio che sto zitto, altrimenti mi squalificano" e ieri è tornato sull'argomento anche il gm Tiago Pinto: "La Roma e tutti i suoi professionisti e tutti i suoi tifosi meritano rispetto. Ma voglio ripeterlo: non vogliamo nascondere i nostri difetti e quello che dobbiamo migliorare"

(Repubblica)