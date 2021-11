Anche Marassi si riempie di giallorosso, vicino il sold out del settore ospiti

IL ROMANISTA (G. FASAN) - La Roma va verso un altro sold out in trasferta. A Genova i tifosi giallorossi sono pronti a sostenere la squadra con la stessa passione di sempre. A ieri sera erano stati venduti circa 1300 biglietti sui 1500 posti disponibili in totale. Dopo il match contro il Genoa, la Roma affronterà all'Olimpico lo Zorya Luhansk in Conference League e sono attesi circa 30mila spettatori, così come contro il Torino nella prossima partita di Serie A. Per la sfida contro l'Inter invece sono già stati venduti 40mila tagliandi.

