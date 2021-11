Anche giovedì con il Bodo non ci sarà turnover

Nonostante la sconfitta di ieri sera contro il Milan e le forze che iniziano a venire meno, José Mourinho prosegue nella propria strategia di allontanamento dei giocatori che hanno fatto male in Norvegia. Altro tour de force per i titolari che dovranno scendere in campo ancora una volta giovedì e poi domenica rispettivamente contro il Bodo/Glimt e poi con il Venezia. «Ci sono squadre che non hanno problemi a cambiare giocatori, noi siamo una squadra con un profilo diverso» ha spiegato il tecnico prima del match. Una conferma che serve ad annunciare ancora una volta l'esclusione di Villar, Reynolds, Diawara e Mayoral.

(corsera)