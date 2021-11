Abraham-Zaniolo: la coppia è magica. Ma il centrocampo preoccupa Mou

La coppia Abraham-Zaniolo è piaciuta tanto a Mourinho che potrebbe essere riproposta anche oggi contro il Torino: i due contro lo Zorya hanno prodotto tre gol e Mourinho sembra intenzionato a proseguire sulla strada del nuovo assetto tattico. Abraham e Zaniolo hanno due caratteri complicati e tanta personalità, i due discutono e fanno pace: 46 anni sommando gli anni di entrambi e tanta voglia di essere protagonisti, anche al rischio di essere un po' egoisti. Il tecnico dovrà fare di necessità virtù: centrocampo in piena emergenza per le assenze dello squalificato Veretout e di Cristante e Villar, ancora positivi al Covid. Mancini si sacrificherà e giocherà al fianco di Pellegrini. Il tecnico ieri ha detto: "Mancini, insieme a Cristante e Mkhitaryan, fa parte di questi giocatori multifunzionali per noi, è molto importante la sua disponibilità a spostarsi a centrocampo, se dovrà farlo". Più scelta in difesa, grazie al rientro di Chris Smalling. La corsa al quarto posto passerà per la gara di oggi, la partita di mercoledì con il Bologna e contro l'Inter sabato prossimo.

(Repubblica)