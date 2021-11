Abraham: "Mou mi vuole più cattivo"

LEGGO (F. BALZANI) - Un mostro cattivo. Così Mourinho vorrebbe trasformare Abraham. L'attaccante è tornato al gol col Venezia e dal ritiro della nazionale inglese ha raccontato il suo rapporto con il tecnico avvistato da Leggo a Londra sabato scorso: «Mi ha detto che sono un ottimo giocatore e mi ha suggerito di lavorare per sviluppare una maggiore cattiveria. Devo diventare una specie di mostro. In campo non si può essere gentili, hai bisogno di quel carattere, devi spaventare i difensori e sto cercando di migliorare. Mou mi ha detto che ero un giocatore troppo buono. Kumbulla, infine, è tornato in Italia dal ritiro albanese per un problema muscolare.