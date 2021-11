Abraham: «Innamorato di questo club fin dal mio primo giorno»

Stasera contro il Bodø Glimt sarà al centro dell’attacco, alla ricerca del gol che manca dallo scorso 30 settembre. Non sta attraversando un buon momento Tammy Abraham, in cerca di riscatto come tutta la Roma. «Nel calcio - le sue parole - capitano alti e bassi, ma proprio nei momenti peggiori si impara di più. Devo metterci leadership, col Bodø possiamo rimettere le cose a posto». La fiducia in Mourinho è totale, così come il feeling con la Roma: «Quando avremo acquisito definitivamente la sua filosofia saremo una grande squadra. La Roma? Sono innamorato di questo club dal primo giorno». Sugli arbitri mantiene uno stile british: «Hanno una pressione enorme, sbagliare è umano. Non mi piace quando capita contro la Roma, ma questo è il calcio».

(corsera)