Abraham in crisi e la mano tesa di Mou: “Ne verremo fuori”

Due gol in campionato, l'ultimo dei quali realizzato il 23 settembre contro l'Udinese. I numeri di Abraham con la Roma condanno l'inglese, che non riesce a trovare continuità sotto porta nonostante giochi sempre. Il numero 9 è comunque considerato un pilastro inamovibile da Mourinho. Abraham non è al meglio delle condizione fisica e non è un problema da poco per giocatore che non ama tirarsi indietro, ma quaranta giorni senza segnare in campionato sono tanti. Mourinho in conferenza ha minimizzato: "Non è un problema di Tammy, ma di tutti. Facciamo troppa fatica a tradurre in gol le situazioni che creiamo. Tranquilli però, le cose cambieranno, e segnando tutto quello che costruiamo avremo un risultato più ‘ciccio’". Non sarà "ciccia" la squadra a disposizione contro il Venezia: tra epurati e infortuni (out entrambi i terzini sinistri Vina e Calafiori) le scelte non sono molte.

(Repubblica)