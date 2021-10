Zaniolo verso il recupero: Mou lo manda in campo contro il Napoli di Spalletti

Buone notizie in casa Roma, dove Mourinho annuncia che Nicolò Zaniolo sta bene e scenderà regolarmente in campo contro il Napoli. Il giocatore giallorosso, che ha lasciato il campo domenica contro la Juventus a causa di una lieve distorsione al ginocchio sinistro, è rimasto nella Capitale e non ha seguito la squadra nella lunga trasferta contro il Bodo/Glimt. "Zaniolo ci sarà. Lui ha storia clinica da tenere in considerazione, ha sofferto tanto ed è nella prima stagione dopo l’infortunio: per questo dobbiamo rispettare le sue paure e i suoi momenti d’incertezza e, quando è così, è meglio rimanere a casa a riposare. Dobbiamo proteggere i giocatori con una storia clinica complessa, come lui e Karsdorp" le parole del tecnico portoghese.

(corsera)