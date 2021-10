Zaniolo, sospiro di sollievo: l’infortunio è lieve

Soltanto un grande spavento. Nella notte tra domenica e lunedì Zaniolo si è recato a Villa Stuart per una risonanza magnetica al ginocchio sinistro e il responso è stato rassicurante: distorsione al ginocchio, ma nessun interessamento del legamento. Il sospiro di sollievo però forse non basterà a renderlo disponibile per la gara di domenica pomeriggio contro il Napoli. Nei prossimi giorni Zaniolo sarà sottoposto a nuovi controlli. Salterà sicuramente la trasferta in Norvegia e se non dovesse farcela per domenica potrebbe tornare il 27 contro il Cagliari o il 31 con il Milan.

(Corsera)