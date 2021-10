Zaniolo si ferma: a rischio i big match con Napoli e Milan

Nicolò Zaniolo si ferma e rimanda il decollo definitivo. Lui ce la sta mettendo tutta e sta giocando senza paura, come dimostrato contro la Juventus nei 20 minuti in cui è rimasto in campo, ma sul più bello capita sempre qualcosa a frenarlo e tornano le vecchie paure, come quelle che lo hanno spinto a correre in piena notte a Villa Stuart a controllare le condizioni del ginocchio. Le ricostruzioni dei legamenti si portano dietro fragilità muscolari con cui Zaniolo deve fare i conti. Questa volta non ci sono complicazioni relative ai legamenti, ma secondo gli esperti per rivederlo al meglio ci vorranno comunque due settimane. Per precauzione il numero 22 salterà la gara contro il Bodo/Glimt e quasi sicuramente il Napoli. L'obiettivo è il Milan, il 31 ottobre, ma non ci sono certezze e si valuta giorno dopo giorno. Giovedì toccherà a Carles Perez.

(Il Messaggero)