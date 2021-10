Zaniolo pronto per la Juve (e per un nuovo contratto)

Un anno e mezzo fa, il 12 gennaio del 2020, iniziò il calvario di Nicolò Zaniolo, che si ruppe (per la prima volta) i legamenti crociati del ginocchio. Domenica prossima a Torino contro i bianconeri cerca la definitiva consacrazione dopo le buone prestazioni nel derby e contro l’Empoli.

Dopo il problema muscolare che l'ha costretto al forfait in Nazionale, ieri si è allenato in gruppo e contro i bianconeri sarà al suo posto, alla ricerca del primo gol in campionato dopo quello al Trabzonspor in Conference League. Quella contro la Juventus è da sempre per lui una gara particolare, non solo perché da piccolo simpatizzava per i bianconeri, ma perché proprio la Juventus prima del suo primo infortunio lo ha corteggiato ed ha provato a strapparlo alla Roma. Che ora è pronta a legarsi a Nicolò anche oltre il 2024: dopo il rinnovo di capitan Pellegrini, infatti, il nome di Zaniolo è il primo sull’agenda di Pinto.

