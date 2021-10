Zaniolo, nulla di grave: punta a giocare contro il Napoli

Nicolò Zaniolo può tirare un sospiro di sollievo. Nessun grave infortunio dopo la trasferta di Torino. Il talento giallorosso infatti si è sottoposto subito ad esami approfonditi, che hanno evidenziato solo una distorsione che mostrava un piccolo edema al ginocchio. Niente che lo terrà lontano dal campo per troppo tempo e allora parte la rincorsa alla gara contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18. Zaniolo vuole esserci e in questi giorni a Trigoria farà tutto per recuperare ed essere a disposizione di Mourinho. La società giallorossa ha contattato subito il professor Fink, ma non è in programma una visita da perte del medico che lo ha operato. Zaniolo recupererà con lo staff medico della Roma, che ha fatto un miracolo con Abraham e spera di ripetersi con il 22 in vista di domenica.

