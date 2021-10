Zaniolo, Mancini ed ElSha: con Mourinho per scalare le gerarchie in azzurro

Cristante e Pellegrini sono stati convocati dal ct Mancini, mentre Zaniolo, Mancini, El Shaarawy e l'infortunato Spinazzola sono rimasti a Roma, quindi più della metà. Dalla pausa nazionali di novembre però, questi giocatori tenteranno di sorprendere il ct per sperare in una convocazione. L'esclusione che ha fatto più rumore è quella di Zaniolo. Mancini ha smentito che fosse per il gestaccio al derby e lo ha fatto per scelta tecnica. L'attaccante giallorosso cercherà di prendere uno dei posti non blindati, ovvero quelli di Bernardeschi e Raspadori. Mancini è stato escluso all'ultimo in vista dell'Europeo. Le sue speranze di andare al Mondiale si rifanno alla crescita tecnico-tattica che avrà con Mourinho. Deve anche gestire meglio l'esuberanza, che lo porta a commettere qualche fallo di troppo. EL Shaarawy sembra quello con meno possibilità dei tre. Il problema riguarda la concorrenza di Mkhitaryan e le tante alternative che ha il ct a disposizione in quel ruolo. Il Faraone avrebbe bisogno di giocare con continuità, cosa che Mourinho non può garantirgli.

(gasport)