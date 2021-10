Zaniolo, lieve distorsione al ginocchio

È durata solo venti minuti, ieri sera, la partita di Zaniolo, costretto a rimandare l’appuntamento con il primo gol stagionale in campionato. Il numero 22 giallorosso, infatti, dopo un ottimo avvio di partita è dovuto uscire per un problema al ginocchio sinistro. Dai primi controlli effettuati direttamente all’Allianz Stadium dovrebbe trattarsi di una lieve distorsione, e Zaniolo si sottoporrò agli al rientro a Roma dopo la partita. Non dovrebbe essere, comunque, niente di grave ma lo staff medico romanista vuole scongiurare qualsiasi rischio. In un primo momento sembrava che Zaniolo fosse vittima di un problema muscolare, magari una ricaduta dell’infortunio ai flessori che gli ha impedito di rispondere alla convocazione con la nazionale italiana per le gare di Nations League.

(corsera)