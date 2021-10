Zaniolo, la Roma prima di tutto

La Roma sorride per i tre punti conquistati contro l'Empoli prima della sosta, che permettono ai giallorossi di restare in corsa per un posto nella prossima Champions League. Ma Mourinho sorride ancor di più per la scelta di Nicolò Zaniolo di restare nella Capitale. Il giocatore è infatti stato chiamato dal ct Roberto Mancini per sostituire Pessina in Nazionale. Solo che il talento giallorosso è stato costretto a uscire dal campo nella gara contro i toscani per un affaticamento muscolare. Niente di grave ovviamente, ma il rischio che i fastidi lo costringano a fermarsi per le prossime partite della Roma esiste. Ecco allora che è lo stesso Zaniolo a chiedere di poter rimanere nella Capitale. Ci saranno altre occasioni per brillare con la maglia azzurra, vedi il 12 e il 15 novembre nelle partite di qualificazione al Mondiale, e far bene a Roma adesso sembra essere il primo obiettivo del giocatore.

(Il Messaggero)