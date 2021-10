Zaniolo k.o. Distorsione al ginocchio sinistro

Distorsione al ginocchio sinistro, lo stesso del secondo grave infortunio, quello che lo ha costretto all'operazione in Austria dopo essersi infortunato contro l'Olanda il 7 settembre di un anno fa. Anche ieri sera l'esterno della Roma si è accasciato a terra, ma la cosa sembra essere meno grave. L'ansia però resta, considerando l'importanza del giocatore. Inizialmente sembrava un problema muscolare, anche perché Zaniolo si toccava il flessore della coscia sinistra. Dopo esser rimasto in campo ancora qualche minuto, si è dovuto arrendere al 26' ed è stato sostituito da El Shaarawy. Dallo staff della Roma non trapela preoccupazione, anche se per sicurezza svolgerà gli esami a Villa Stuart. Nella migliore delle ipotesi salterà le partite contro il Bodo/Glimt e contro il Napoli. Con la Juventus Zaniolo è sempre sfortunato, infatti la rottura del legamento crociato del ginocchio destro avvenne proprio in un match contro i bianconeri. La speranza è che questa sia solo una distorsione.

(gasport)