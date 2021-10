Zaniolo, il Mancio ti guarda

L'operazione-Mondiale di Roberto Mancini è partita con le ultime convocazioni perché per l'atto finale di Nations League non c'è più il tetto dei 26 giocatori né la possibilità di chiamarne oltre 30: si possono eleggere solo 23 elementi proprio come per Qatar 2022. Mancini ha chiamato tutti quelli di Wembley, meno gli infortunati Belotti, Castrovilli, Florenzi e Spinazzola. Gli rimaneva così solo un posto e l'ha assegnato a Lorenzo Pellegrini.

L'esclusione di Zaniolo è invece di natura tecnica e non disciplinare, dopo il gesto nel derby, come ha detto lo stesso commissario tecnico. Finora Zaniolo ha faticato, si è stappato solo sei giorni fa nel derby, ma Mancini lo aspetta e confida nei suoi progressi sul piano tecnico e atletico.

(Il Messaggero)