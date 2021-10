Zaniolo, fastidio al flessore. Viña, Juve a rischio

La Roma si gode i tre punti conquistati contro l'Empoli prima della sosta per le Nazionali e si prepara a tornare a Trigoria per iniziare a preparare la sfida alla Juventus di Allegri. Mourinho dovrà rinunciare a molti giocatori che sono stati convocati con le rispettive Nazionali, tra cui figurano i nomi di Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Kumbulla, Rui Patricio, Veretout, Diawara, Darboe, Shomurodov, Vina, Calafiori, Bove e Abraham, convocato in exrremis dal tecnico inglese Southgate. La convocazione dell'uruguaiano è quella che preoccupa maggiormente lo Special One visto che il terzino tornerà nella Capitale il 16 ottobre, ossia il giorno prima della trasferta allo Stadium di Torino. Niente convocazione invece per Zaniolo, che a causa di un fastidio al flessore ha rinunciato alla chiamata di Mancini restando a Trigoria per recuperare.

(corsera)