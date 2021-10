Zakaria e Pedersen nel mirino di Mou. “Mezza squadra da rifare”

José Mourinho lo ha ribadito senza mezze misure. La squadra messa in campo giovedì sera in Norvegia non è all'altezza dei giocatori da lui ritenuti titolari. A gennaio sul mercato dovranno arrivare altri colpi per rafforzara la rosa in ogni suo reparto probabilmente. Escluso il portiere infatti servirà qualcosa in difesa, dove si cerca un’alternativa valida a Karsdorp e un centrale. Piace il terzino norvegese del Feyenoord, classe 2000, Marcus Pedersen, che può giocare in entrambi i ruoli. A centrocampo si spera di arrivare ovviamente a Zakaria, ma molto dipenderà dalle scelte che si faranno su Diawara e Villar, che potrebbero essere ceduti anche in prestito per giocare con continuità. In attacco le scelte sono tante, ma Mayoral ha deluso, non a caso il Real vorrebbe mandarlo in una squadra dove possa giocare con più continuità, e Carles Perez potrebbe non avere più molto spazio nonostante dovrebbe restare in rosa.

(La Repubblica)