“Vuoi il sole o la pioggia?”. E Mou il meteorologo così ha convinto Abraham

"Vuoi goderti un po’ di sole o preferisci stare sotto la pioggia?". Sono state queste le parole con cui José Mourinho ha conquistato in una telefonata Tammy Abraham, nuovo attaccante della Roma. Lo rivela proprio l'attaccante inglese in un'intervista al The Guardian, in cui ha raccontato della sua scelta di trsferirsi nella Capitale. "L’opzione più semplice sarebbe stata quella di restare in Inghilterra, anche in panchina al Chelsea, ma ho capito che ero arrivato ad un punto in cui dovevo mettermi seduto e parlare con me stesso. Non si può essere sempre in crescita e a volte servono anche alcuni bassi, quelli che mi hanno spinto ad essere sempre più affamato". E ancora sul suo rapporto con lo Special One: "Insieme a lui ho già imparato tanto, più di quanto abbia fatto finora in carriera. Ho capito che dovevo uscire dalla mia comfort zone e mettermi alla prova, cambiare paese è sempre una cosa coraggiosa da fare ma lo consiglierei ai giovani giocatori inglesi".

(corsera)