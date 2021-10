Oltre 12 mila gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Roma, tra prelazione e vendita libera, nel primo giorno di campagna. Un risultato eccezionale se si pensa che nel 2019 si chiuse a 20 mila, dato che può essere superato già oggi. Soprattutto per i problemi riscontrati nella vendita online: per cinque ore il sistema è andato in tilt facendo infuriare i romanisti.

(Gasport)