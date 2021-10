Viña in campo dopo il viaggio transoceanico, Calafiori in panchina

«Viña? Nessun dubbio». Ci ha pensato José Mourinho a chiarire la posizione dell’esterno uruguaiano, la cui presenza contro la Juve era in discussione visto che è rientrato solo ieri dalla trasferta sudamericana con la nazionale. Stasera giocherà lui sulla fascia sinistra, così come gli era successo contro il Sassuolo dopo la sosta precedente.

La sua presenza certifica il suo ruolo di fedelissimo del tecnico, che non lo ha messo in campo solo quando ha avuto problemi al ginocchio, ma anche la non totale fiducia nei confronti di Calafiori, che dovrà accontentarsi ancora della panchina. Presto la concorrenza nel ruolo aumenterà, perché Leonardo Spinazzola sembra intenzionato a bruciare le tappe per il ritorno in campo.

(Corsera)