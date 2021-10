Verso Torino: Mourinho recupera Zaniolo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Buone notizie per José Mourinho. Il portoghese ha iniziato la settimana che porta alla trasferta di Torino con un'importante certezza in più: contro la Juventus potrà contare su Nicolò Zaniolo.

Dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra dall'allenatore, ieri il numero 22 si è allenato regolarmente con il resto della squadra senza accusare fastidio. Il risentimento al flessore destro che lo aveva costretto a disertare la convocazione di Mancini (arrivata in extremis) per le gare di Nations League sembra essere definitivamente superato e il giocatore ha già messo nel mirino il match dello Stadium. Smalling e Spinazzola invece, alle prese con i rispettivi infortuni, hanno svolto soltanto un lavoro personalizzato.

Ancora assenti i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali: i primi a riaffacciarsi a Trigoria saranno Pellegrini, Cristante e Veretout - rientrati ieri nella Capitale - che da oggi ricominceranno a lavorare agli ordini dello Special One. Domani si rivedrà anche Mkhitaryan mentre giovedì Mourinho ritroverà Abraham, Shomurodov, Darboe, Kumbulla, Diawara, Bove e Calafiori. Il terzino cresciuto nelle giovanili giallorosse potrebbe avere una chance dal 1' domenica sera, considerato che Vina scenderà in campo con l'Uruguay quando in Europa saranno le 2 di venerdì mattina. L'ex Palmeiras tornerà a Roma soltanto sabato mattina e non dovrebbe sostenere la seduta di rifinitura, il giorno prima invece Rui Patricio rientrerà al Fulvio Bernardini dopo gli impegni con il Portogallo