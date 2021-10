Veretout & Co. tutti in fila per i rinnovi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Non solo mercato, il futuro della Roma di José Mourinho passa anche dai rinnovi. Dopo aver esteso l'accordo con Pellegrini, a Trigoria si iniziano a studiare i nuovi contratti di altri senatori dello spogliatoio. Il club non ha fretta ma il «piano rinnovi» è un tema su cui si sta lavorando per non trovarsi in situazioni complicate durante il mercato estivo. Ieri ad uscire allo scoperto è stato Mario Giuffredi, agente di Veretout: «Stiamo iniziando lo stesso percorso del capitano giallorosso - le sue parole a calciomercato.it - da una settimana lavoriamo con Tiago Pinto per il prolungamento».

Il contratto del francese scade nel 2024, come quello di Zaniolo. Il numero 22 è un altro dei giocatori che aspetta una chiamata del club: per ora ci sono stati dei contatti interlocutori ma nelle prossime settimane la trattativa per il suo adeguamento potrebbe entrare nel vivo. Dopo una stagione passata in infermeria adesso il ragazzo sta riprendendo fiducia nei suoi mezzi e fare bene in campo è la sua unica preoccupazione, prima o poi però quello del rinnovo è un tema che bisognerà affrontare.

Anche Mancini ha ancora due anni e mezzo di contratto, fa parte dell'ossatura portante della squadra - insieme a Cristante è il vice capitano scelto da Mourinho - e nello spogliatoio ha un peso importante. La Roma vuole blindarlo e nei prossimi mesi sono attese novità: ieri il fratello dell'agente Giuseppe Riso - che cura anche gli interessi di Cristante - era a Trigoria per questioni diverse dal rinnovo del difensore (questa la versione ufficiale). La sensazione però è che presto al Fulvio Bernardini si inizierà a parlare anche del contratto di Mancini.