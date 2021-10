Verde: «Con Mourinho Roma da vertice, Pellegrini merita di arrivare in alto»

CORSPORT - Tra gli ex è probabilmente uno di quelli con il dente avvelenato, visto che contro la Roma è andato a segno negli ultimi 3 match disputati con lo Spezia, tra campionato e Coppa Italia. Daniele Verde ha parlato dell'andamento dei giallorossi e anche del suo ex compagno di squadra Lorenzo Pellegrini in un'intervista al quotidiano sportivo.

A Roma invece è arrivato Mourinho. Da ex è sempre-speciale

pensare a quei colori.

«Ha puntato molto sui giovani e sta dando fiducia a prospetti interessanti, se la giocherà per i primi posti. I ricordi sono tanti: sarò sempre grato a Garcia, gli devo tantissimo. Sa far giocare a calcio e sa come si gestisce il gruppo».

In quel settore giovanile c'era anche Pellegrini, oggi un nuovo simbolo della Roma.

«Lorenzo allora era giovanissimo come me, all’inizio avevo addirittura qualche opportunità più di lui. È un ragazzo eccezionale, sempre sul pezzo, ha fatto anche un’ esperienza

lontano da Roma e si è meritato il ritorno. Era il suo sogno, come quello di tutti: giocare e difendere i colori della propria città. Sono tanto contento per lui e spero che arrivi in alto con quella maglia».