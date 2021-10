Una sola Roma: gli undici uomini di Mourinho

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Il primo scorcio di stagione romanista ha già dato i suoi primi verdetti: fra questi il fatto che Josè Mourinho si sia affidato ad un blocco di 11 titolari più 4-5 giocatori. E con gli stessi lo Special One sembra intenzionato ad andare avanti almeno fino al mercato di gennaio. Rui Patricio ha giocato sempre: il portiere è l'unico ad essere rimasto in campo per tutti i 990 minuti stagionali della Roma. A seguire tutti gli altri fedelissimi. L'unica motivazione plausibile all'atteggiamento di Mou - oltre al fatto che probabilmente alcuni giocatori non rientrino nelle sue idee di calcio - è che il tecnico voglia mandare un messaggio chiaro alla società: ovvero che a gennaio urge intervenire sul mercato per prendere un centrocampista ed un esterno basso.

