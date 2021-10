Un gol e il rinnovo, festa Pellegrini. Mou striglia Zaniolo

Firma, gol e corsa sotto la curva. La due giorni di Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo quinquennale con la Roma, si è conclusa ieri con la vittoria sull’Empoli (2-0), grazie a una sua rete, la settima stagionale (quarta in campionato), e a un centro di Mkhitaryan. Mourinho migliora il suo record di risultati casalinghi positivi in Serie A. Il tecnico portoghese è imbattuto infatti da 42 gare consecutive, un primato nell’era dei tre punti a vittoria. «Abbiamo fatto partita solida e compatta, in controllo, contro squadra che gioca bene — l’analisi dello Special One — abbiamo meritato di vincere e dopo una sconfitta questo è buono. Cosa ho detto a Zaniolo? Che è così, come ha fatto lui, che un giocatore deve reagire a qualche momento di tristezza. Lui si aspettava la convocazione in nazionale, e solo giocando così lui può creare un problema positivo al ct Mancini. Oggi, nel derby e in coppa ha giocato molto bene. Pellegrini è poi la nostra connessione crea tanto, purtroppo sul peggior terreno di gioco della Serie A».

(La Repubblica)