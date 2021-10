IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - [...] Anche allo stadio si prende la scena, nella tormenta firma autografi a dei ragazzini rimanendo quasi a maniche corte e scherzando con tutti, quando testa il campo con la squadra, dalla tribuna si sente soltanto la sua voce; rivolge una battuta divertente a Darboe, tutto il gruppo scoppia a ridere: «È la mia famiglia», dirà qualche minuto più tardi a Sky. Lui la coltiva così, un giorno una carezza, un giorno il bastone: è capace di conquistare il cuore del meno impiegato dei suoi giocatori e poi di dire in conferenza che la sua panchina impallidisce al confronto di quelle delle big con cui la Roma è chiamata a misurarsi.

Ma da lui i giocatori accettano tutto. A vedere da vicino i loro sorrisi si capisce esattamente in che cosa consista il metodo Mourinho, quanto punti sull'empatia, quanto sfrutti la sua capacità di affascinare l'interlocutore. «Non lascio i miei ragazzi, per i prossimi tre anni sto qua». [...]

Il Boss è sempre più saldo alla guida. Sa quello che fa e perché lo fa, sa quello che dice e perché lo dice. È in controllo, anche quando va su di giri (a volte gli capita in panchina), quando va per sottrazione (in altri tempi come avrebbe commentato il disastro di Torino di Orsato e Nasca?), quando bastona un giocatore in conferenza stampa, quando usa parole al miele per i suoi avversari (anche ieri: «Adoro venire in Norvegia»). Gli manca solo il guizzo sul campo. [...]