Un altro tutto esaurito all’Olimpico per il Milan

Non si ferma l'amore dei tifosi giallorossi per la squadra di Mourinho, che questa sera si prepara alla difficile trasferta sul campo del Cagliari. Saranno 300 i supporter della Roma che voleranno in Sardegna, registrando un tutto esaurito per il settore ospite dello stadio cagliaritano. Tutto esaurito anche domenica sera contro il Milan, dove l'Olimpico sarà ancora una volta pieno per lanciare la sfida alla squadra di Pioli. L'effetto Mourinho prosegue e l'entusiasmo è alle stelle nonostante lo stop di Bodo/Glimt.

(corsera)