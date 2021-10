Ulivieri: "Mourinho ha la capacità di entrare in sintonia con l’ambiente e di farsi amare dai suoi giocatori"

TUTTOSPORT - Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha rilasciato questa mattina un'intervista sulle pagine del quotidiano sportivo nazionale in cui ha analizzato la sfida tra Massimiliano Allegri e José Mourinho, in programma domenica sera a Torino. Queste le sue parole: "Sono allenatori top e personaggi unici. Max ha capito che c’è bisogno di qualcosa di diverso rispetto a prima. Meno campioni, più giovani e una squadra da costruire. In queste prime giornate, di Allegri ho apprezzato la pazienza e di Mourinho la capacità di entrare in sintonia con l’ambiente. Tanti ex giocatori che sono stati allenati dal portoghese mi dicono che sia stato il tecnico che hanno amato di più. Se dovessi costruire l’allenatore perfetto prenderei la capacità di Allegri di leggere le partite e sfruttare i cambi, insieme all’abilità di Mourinho di farsi amare dai suoi giocatori".