Tre uomini e una Champions

José Mourinho, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. Sono questi i tre allenatori che, verosimilmente, da qui alla fine del campionato si giocheranno un posto per accedere alla prossima Champions League. Se infatti Napoli, Milan e Inter cercano di scappare e giocarsi lo scudetto, la Roma, l'Atalanta e la Lazio sono le compagini accreeditate per il quarto posto che vale un posto nella competizione più ambita. I giallorossi sono riusciti mercoledì a respingere gli attacchi degli altri due club con la vittoria di Cagliari, ma le gare sono ancora molte e la sensazione è che la battaglia sia appena agli inizi. Mourinho può contare su pochi giocatori, cosa che rende difficile arrivare fino a gennaio con continuità, ma adesso lo Special One può sorridere. L'inserimento di Felix mercoledì sera ha cambiato la partita, chissà se ora non possa cambiare anche la stagione giallorossa almeno fino alla sosta.

(gasport)