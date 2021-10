Totti testimonial Volkswagen dal 2022

IL TEMPO - Totti sale in auto, anzi sale su un’auto tedesca. L’ex capitano della Roma è il nuovo testimonial del Gruppo Volkswagen. I dettagli dell’accordo non sono ancora noti ma il giallorosso sarà dall’anno prossimo il nuovo volto della campagna per le vetture elettriche del marchio Volkswagen. Accordo che si aggirerebbe attorno al milione di euro e per il quale andranno in onda solo nel 2022 i primi spot del calciatore che con la maglia della Roma ha battuto tuti i record.