Toni: «Abraham può garantire 25 gol a stagione»

CORSERA - Se non è un'investitura ci manca pochissimo. Luca Toni indica Tammy Abraham tra i migliori attaccanti della Serie A. L'ex attaccante della Roma cita l'attuale numero 9 giallorosso tra i top player di questa stagione. "Osimhen mi ricorda Shevchenko per la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la velocità. Lui e Abraham della Roma, al momento, sono gli unici attaccanti in Serie A che possono garantire 25 gol a stagione", ha dichiarato in un'intervista al quotidiano milanese.