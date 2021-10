Tifosi infuriati per la batosta. E il mister diventa Special six

La sconfitta incassata dalla Roma contro il Bodo/Glimt ha portato José Mourinho al processo social. Il tecnico portoghese, che non aveva mai perso una partita con un passivo così pesante durante la propria carriera, è infatti finito sul banco degli imputati, soprattutto per aver deluso i 395 tifosi giallorossi che hanno seguito la squadra fino in Norvegia. Una sconfitta che non ci sta, visto anche il modo in cui la squadra è scesa in campo e si è comportata. Alcuni lo hanno attaccato per il modo in cui ha scelto di giocare la partita, mentre altri si sono focalizzati sulle sue parole al termine del match. La speranza è che la gara di domenica possa placare gli animi di tutti.

(Il Messaggero)