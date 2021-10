Superlega, la svolta last minute: l’Italia si costituisce con l’Uefa

C'è anche l'Italia fra i paesi che si costituiscono nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia europea sulla legittimità dell’opposizione dell’Uefa alla Superlega e a Real Madrid, Barcellona e Juventus: una presa di posizione per cui la deadline era prevista per la mezzanotte di oggi, e che rafforza la Uefa nella battaglia contro i club scissionisti. Fra i paesi che si sono costituiti ci sono anche Spagna e Francia, ma questa mossa ha per l'Italia una doppia valenza: la presa di posizione governativa italiana rappresenta infatti anche una schiarita sulla strada della candidatura per l’organizzazione dell’Europeo 2028.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE